В Гонконге арестовали независимых журналистов

Не менее шести журналистов продемократического агентства Stand News были задержаны. Китайская полиция подозревает их в заговоре с целью публикации запрещённых властями материалов. Силовики также арестовали бывшего директора интернет-издания и популярную гонконгскую певицу Денис Хо. Она ранее выступала за независимость города от властей Китая и права ЛГБТ-сообществ.

Рейды в офисах Stand News прошли накануне. В них участвовало больше 100 полицейских. Они получили разрешение на обыск и изъятие журналистских материалов. Вскоре агентство объявило о прекращении работы. С заявлением сегодня выступила глава Гонконга Кэрри Лэм. Она утверждает, что аресты не связаны с политическим давлением на оппозиционные СМИ.

На аресты журналистов уже отреагировали на Западе. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал немедленно освободить бывших и действующих сотрудников независимого издания, добавив, что подобными действиями Китай подрывает доверие к Гонконгу и его жизнеспособности.

Портал Stand News был основан 7 лет назад и выступал с критикой действующей власти. Издание в частности выступало в поддержку массовых антиправительственных протестов 2019 года.