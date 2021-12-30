Один из самых загруженных дней ожидается сегодня в аэропортах Москвы и Петербурга, а также на железнодорожных вокзалах

Один из самых загруженных дней ожидается сегодня в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга, а также на железнодорожных вокзалах. Это связано с приближающимися праздниками.

В мире все еще действуют ограничения полётов из-за распространения ковида, но несмотря на это в международном аэропорту, носящем имя Михаила Ломоносова, сегодня поистине многолюдно. В пассажирском терминале люди стоят, главным образом, группами, в зависимости от цели их пребывания здесь. Основная масса путешественников — традиционно в очередях на регистрацию, однако встречающие своих родственников и друзей также не менее плотно толпятся в зоне прилёта. Не взирая на все ещё действующие антикоронавирусные ограничения, понятно, что ни о какой социальной дистанции речи не идёт. Защитные маски у большинства либо отсутствуют вовсе, либо традиционно спущены на подбородок. Сразу несколько туристов сказали, что они отправляются в Египет. Новый год путешественники планируют встретить в Хургаде и Шармальшейхе. Многие же граждане среднеазиатских стран, наоборот, отправляются на Родину. Для тех же, кто пренебрёг правилами заграничных поездок, прямо в пассажирском терминале есть медицинский пункт, где можно сдать ПЦР-тест на коронавирус и получить результат — справку на русском и английском языках. Эта услуга пользуется большой популярностью.

Пассажиропоток в «Домодедово» и «Шереметьево» сегодня, как ожидается, будет в полтора раза выше, чем в обычные дни.