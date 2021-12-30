Резкий скачок заболеваемости из-за коронавируса фиксируется в ряде стран

Так, в США суточный прирост случаев заражения достиг полумиллиона, в других государствах превысил 100 и даже 200 тысяч. Как отмечает зарубежная пресса, главная причина – быстрое распространение новой мутации под названием омикрон.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что в ближайшие недели этот новый, легко мутирующий вариант вируса вытеснит другие возникшие ранее версии КОВИД-19, сообщает сайт Deutsche Welle. За считанные дни после после его обнаружения на юге Африки омикрон проник в Бельгию, Великобританию, Данию, Нидерланды, и даже в Австралию, Гонконг и Израиль. — В Великобритании, например, за последние дни было выявлено в полтора раза больше инфицированных, чем неделей раньше. В Ирландии с новым штаммом связаны более трех четвертей новых случаев заражения, сообщает газета Irish Times. Италия при этом уверена, что пик волны новых заражений еще не превзойден, пишет итальянская Corriere della Sera, цитируя советника министра здравоохранения этой страны. В ВОЗ считают, что в ближайшие недели омикрон вытеснит все другие варианты коронавируса. На днях Всемирная организация здравоохранения провела экстренное заседание, на котором вариант «омикрон» был классифицирован как «вызывающий беспокойство» (материал подготовил Ринат Валиулин).