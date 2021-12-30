Молодёжный Чемпионат мира по хоккею впервые был приостановлен, а после отменен

Это произошло из-за нескольких случаев заражения коронавирусом среди игроков. Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф признал, что организаторы допустили ряд просчетом.

Очередной матч группового этапа чемпионата между хоккейными сборными России и Словакии должен был состояться этой ночью. Однако за три часа до игры стало известно, что у российского нападающего Матвея Мичкова тест на коронавирус оказался положительным. Это привело к автоматической отмене встречи, России было засчитано техническое поражение. Все из-за особенностей регламента молодежного чемпионата мира: он предусматривает, что если ковид выявляется хотя бы у одного хоккеиста, то на изоляцию отправляется вся команда. Игрок российской сборной Марат Хуснутдинов в интервью YouTube-каналу Lysenkov TV рассказал, что об отмене матча со Словакией он узнал за считанные минуты до отъезда на арену.

В тяжелом положении оказалась не только российская сборная. Накануне был отменен еще один матч группового этапа между Чехией и Финляндией, поскольку среди чехов один тест оказался положительным. А команда США ранее не смогла выйти на лед против сборной Швейцарии из-за двух случаев заражения. Американцам и сборной Чехии так же засчитали поражение. Всего же, таким образом, от ковида пострадали три команды-участницы турнира из десяти.

Глава думского комитета по физкультуре и спорту, член фракции ЛДПР Дмитрий Свищев считает, что всем виной плохая организация турнира. Принимающая сторона была обязана обеспечить безопасность спортсменов, – сказал Свищев агентству ТАСС. Он подчеркнул, что отменен один из главных турниров в преддверии Олимпийских игр, которые пройдут в следующем году в Пекине. Хоккейный обозреватель Павел Лысенков удивлен, что из-за нескольких случаев организаторы чемпионата пошли на полную отмену.

Чемпионат должен был закончиться на следующей неделе. В Международной хоккейной федерации говорят, что планируют заново провести первенство летом следующего года. Если это не удастся, то следующий молодежный Чемпионат должен состояться через год в России.