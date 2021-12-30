Apple проводит проверки на своем заводе в Индии после того, как 250 рабочих отравились едой из столовой

Американская компания Apple проводит проверки на своем заводе на востоке Индии после того, как 250 рабочих отравились едой из столовой, – сообщает Би-би-си. Завод поставляет компоненты для продукции Apple. На предприятии работает 17 тысяч человек. Оно закрыто с середины декабря.
2021-12-30T13:35:40+03:00
2021-12-30T13:35:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:35, 30 декабря 2021
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