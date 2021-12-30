Совместное предприятие Ростеха и «Рено», владеющее «АвтоВАЗом», переведено из голландского офшора в юрисдикцию РФ

Совместное предприятие Ростеха и «Рено», владеющее «АвтоВАЗом», переведено из голландского офшора в российскую юрисдикцию. 100% акций «АвтоВАЗа» переведены новой совместной компании «Лада Автохолдинг». Она зарегистрирована в Москве, – отметили в Ростехе.

Вопрос о переводе СП в российскую юрисдикцию обсуждался несколько лет. Процесс планировалось завершить к концу этого года. Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор подчеркивал, что это событие никак не повлияет на работу «АвтоВАЗа».