В Министерстве просвещения заявляют, что продление школьных каникул пока не планируется. При этом в ведомстве отметили, что решение принимают сами регионы в зависимости от эпидемиологической ситуации. Ранее зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова предложила продлить школьные каникулы до 16-го января.