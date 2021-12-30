В Министерстве просвещения заявляют, что продление школьных каникул пока не планируется. При этом в ведомстве отметили, что решение принимают сами регионы в зависимости от эпидемиологической ситуации. Ранее зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова предложила продлить школьные каникулы до 16-го января.
2021-12-30T13:34:22+03:00
2021-12-30T13:34:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 30 декабря 2021
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