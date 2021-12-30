В российском МИДе утверждают, что посольство в Минске контролирует ситуацию с осужденным россиянином Егором Дудниковым. Дипломаты в постоянном контакте с адвокатом и родственниками. Официальный представитель МИДа Мария Захарова пообещала, что в случае нарушения процессуальных прав Дудникова будут приняты необходимые меры. Захарова отметила, что Дудников не согласен с приговором и собирается обжаловать его в Верховном суде Белоруссии.

Минский городской суд приговорил россиянина к 11 годам колонии по обвинению в разжигании социальной вражды и призывах к действиям, которые наносят ущерб национальной безопасности. Процесс проходил в закрытом режиме. Дудников сообщал из СИЗО о запугиваниях и пытках.