Суд в Томске приговорил к 2 годам колонии отстраненного мэра города Ивана Кляйна. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве. Судья Николай Хабаров постановил также, что Кляйну нужно выплатить штраф 200 тысяч рублей. После освобождения бывший мэр еще 3 года не сможет работать на госслужбе. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Кляйна задержали в ноябре прошлого года прямо на рабочем месте. Его отстранили от должности на время следствия. С марта чиновник находится под домашним арестом.