В США за сутки коронавирусом заразились более полумиллиона человек. Это абсолютный рекорд, – отмечает Университет имени Джонса Хопкинса. Последние 24 часа стали худшими за всю пандемию и для других стран. Максимальные показатели обновлены во Франции, Великобритании, Италии, Греции и Португалии.
2021-12-30T13:32:26+03:00
2021-12-30T13:32:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 30 декабря 2021
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