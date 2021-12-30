В США за сутки коронавирусом заразились более полумиллиона человек. Это абсолютный рекорд, – отмечает Университет имени Джонса Хопкинса. Последние 24 часа стали худшими за всю пандемию и для других стран. Максимальные показатели обновлены во Франции, Великобритании, Италии, Греции и Португалии.