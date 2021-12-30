Президенты РФ и США во время сегодняшнего телефонного разговора обсудят вопросы переговоров о гарантиях безопасности

Президенты России и США во время сегодняшнего телефонного разговора обсудят актуальные вопросы переговоров о гарантиях безопасности, которые пройдут между Москвой и Вашингтоном после новогодних праздников, – сообщил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, беседа запланирована на 23:30 по московскому времени и не предполагает публичной части. Переговоры пройдут по инициативе президента России.
2021-12-30T13:31:58+03:00
2021-12-30T13:31:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 30 декабря 2021
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