Президенты РФ и США во время сегодняшнего телефонного разговора обсудят вопросы переговоров о гарантиях безопасности

Президенты России и США во время сегодняшнего телефонного разговора обсудят актуальные вопросы переговоров о гарантиях безопасности, которые пройдут между Москвой и Вашингтоном после новогодних праздников, – сообщил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, беседа запланирована на 23:30 по московскому времени и не предполагает публичной части. Переговоры пройдут по инициативе президента России.