Стоимость поездок на такси в следующем году может вырасти на 10-15%, – пишет журнал Forbes. Причиной этого станут повышение комиссии интернет-сервисов, цен на бензин, стоимости страховки, а также нехватка водителей. Некоторые участники рынка говорят, что дешевого такси ждать не стоит. Как пишет Forbes, в Москве средний чек на поездку в этом году вырос на 30%.