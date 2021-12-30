Стоимость поездок на такси в следующем году может вырасти на 10-15%, – пишет журнал Forbes. Причиной этого станут повышение комиссии интернет-сервисов, цен на бензин, стоимости страховки, а также нехватка водителей. Некоторые участники рынка говорят, что дешевого такси ждать не стоит. Как пишет Forbes, в Москве средний чек на поездку в этом году вырос на 30%.
2021-12-30T13:06:10+03:00
2021-12-30T13:09:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:06, 30 декабря 2021
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