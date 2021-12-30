Адвоката Ивана Павлова в пятый раз пытаются привлечь к дисциплинарной ответственности

Нарушения в работе юриста усмотрел один из вице-президентов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. Об этом Павлов написал на своей странице в Фейсбуке, опубликовав и саму жалобу. Заявитель, чьё имя не уточняется, считает, что адвокат нарушил Кодекс профессиональной этики. Претензии касаются опубликованного Павловым в СМИ текста представления петербургского Минюста о возбуждении в его отношении дисциплинарного производства. Павлов удивился новым обвинениям в свой адрес со стороны коллеги, которого юрист по собственному утверждению знает лично.

Ранее Минюст пытался привлечь его к дисциплинарной ответственности четыре раза. Дважды адвокатская палата отказывала. Лишь в одном случае в действиях Павлова усмотрели небольшое нарушение, но на его статусе это не сказалось. В четвертый раз Минюст обратился с представлением в декабре. В ведомстве просят лишить юриста лицензии, опираясь на политические взгляды Павлова. Заседание комиссии по этой жалобе пока не проходило.

Ранее Иван Павлов* стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных следствия по делу журналиста Ивана Сафронова, после чего уехал за границу. Российские власти считают Ивана Павлова* иноагентом.

* Иван Павлов - физлицо, признанное иностранным агентом.