Суд в Томске приговорил бывшего мэра города Ивана Кляйна к 2 годам лишения свободы

Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве. Следствие считает, что Кляйн признал ряд решений в интересах компании «Томское пиво», в том числе по вопросу о территории, на которой располагается завод. В результате был нанесен ущерб собственнику земельного участка на сумму более 10 миллионов рублей. Кляйн вины не признаёт.