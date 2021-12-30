Суд в Томске приговорил бывшего мэра города Ивана Кляйна к 2 годам лишения свободы

Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве. Следствие считает, что Кляйн признал ряд решений в интересах компании «Томское пиво», в том числе по вопросу о территории, на которой располагается завод. В результате был нанесен ущерб собственнику земельного участка на сумму более 10 миллионов рублей. Кляйн вины не признаёт.
2021-12-30T13:04:13+03:00
2021-12-30T13:10:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:04, 30 декабря 2021
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