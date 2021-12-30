В России за последние сутки выявлено около 21 тысячи случаев заражения коронавирусом

Этот показатель снижается последние 1,5 месяца. Ежесуточный прирост почти вдвое меньше, чем в начале ноября, когда было зафиксировано рекордное количество инфицированных за все время пандемии. Снижается и число летальных исходов от инфекции. Ежедневно в течение последней недели фиксируется меньше тысячи случаев. Такая динамика наблюдается почти во всех регионах России.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала возможное ухудшение ситуации после новогодних праздников. По ее словам, на заболеваемость повлияет возросшее число контактов между люди в этот период и риски передачи нового омикрон-штамма. Хотя ранее Попова отмечала, что этот вариант коронавируса пока не распространятся внутри страны, и все выявленные случаи являются завозными.

Россия одна из немногих стран, которая декларирует снижение заболеваемости коронавируса на фоне роста числа инфицированных по всему миру.