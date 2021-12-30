Молодежный Чемпионат мира по хоккею впервые в истории был прерван и отменен

Это случилось спустя несколько дней после старта турнира, когда команды уже успели отыграть матчи группового этапа. Причиной стали случаи коронавируса в сборных Чехии, США и России. В итоге игры этих команд были отменены, им засчитали техническое поражение.

Капитан сборной Марат Хуснутдинов рассказал в интервью YouTube-каналу «Лысенков ТВ» о том, что сейчас все члены команды находятся на изоляции. Хуснутдинов заверил, что российские хоккеисты выполняли все противокоронавирусные требования, в том числе носили защитные маски в общественных местах.

В Международной федерации хоккея сказали, что молодежный Чемпионат мира могут повторно провести летом и опять в Канаде.