Бизнесмен Сулейман Керимов возглавил список самых обедневших в этом году российских миллиардеров, – пишет Forbes

Бизнесмен Сулейман Керимов возглавил список самых обедневших в этом году российских миллиардеров, – пишет журнал Forbes. Состояние предпринимателя и сенатора от Дагестана в этом году сократилось почти на 6 миллиардов долларов, – подсчитали специалисты издания. Основной причиной стало падение цен на золото. Семье Керимова принадлежит золотодобывающая компания «Полюс».

На втором месте по размеру потерь оказался Виктор Вексельберг. Из-за санкций США на его счетах в западных банках заморожено более полутора миллиардов долларов. Также в тройке оказался совладелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик – его потери составили почти 700 миллионов долларов, и основной причиной стало снижение пассажиропотока из-за пандемии коронавируса.