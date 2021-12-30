Эксперт Министерства здравоохранения рекомендовал россиянам не планировать зарубежные поездки на праздники. Инфекционист, профессор Владимир Чуланов обратил внимание на активное распространение новой мутации коронавируса под названием омикрон. По его словам, если поездка уже запланирована, то лучше всего предварительно сделать прививку и тщательно соблюдать общие меры профилактики.

Как написала накануне газета РБК, большинство россиян в эти новогодние праздники планирует остаться дома. Так собираются сделать почти три четверти жителей страны. Каждый десятый намерен поехать в путешествие по России и только 2%, по данным издания, за границу.