Роскомнадзор получил в уходящем году более 42 тысяч жалоб на нарушения в сфере персональных данных

Роскомнадзор получил в уходящем году более 42тысяч жалоб на нарушения в сфере персональных данных. В результате ведомство назначило штрафы на сумму более 40 миллионов рублей. Как рассказали представители регулятора, чаще всего люди жаловались на передачу их личной информации кредитным организациям без согласия, а также на то, что сведения о них получали коллекторские агентства. В Роскомнадзоре напомнили, что граждане могут самостоятельно требовать от владельцев интернет-ресурсов прекратить незаконное распространение персональных данных.
2021-12-30T12:34:36+03:00
2021-12-30T12:34:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 30 декабря 2021
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