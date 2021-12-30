Роскомнадзор получил в уходящем году более 42 тысяч жалоб на нарушения в сфере персональных данных

Роскомнадзор получил в уходящем году более 42тысяч жалоб на нарушения в сфере персональных данных. В результате ведомство назначило штрафы на сумму более 40 миллионов рублей. Как рассказали представители регулятора, чаще всего люди жаловались на передачу их личной информации кредитным организациям без согласия, а также на то, что сведения о них получали коллекторские агентства. В Роскомнадзоре напомнили, что граждане могут самостоятельно требовать от владельцев интернет-ресурсов прекратить незаконное распространение персональных данных.