Бывшего замглавы управления тюремного ведомства по Томской области арестовали по делу о взятке. Следствие настаивает, что Александр Зорин получил от одного из заключённых около полутора рублей за покровительство, – пишет местное интернет-издание ТВ2.

С поста первого замглавы областного управления Службы исполнения наказаний он ушел в этом году. Перед этим в мае Зорина обнаружили с ножевым ранением в автомобиле. Местная пресса писала о возможной попытке самоубийства.