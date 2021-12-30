Международная федерация хоккея обсудит с командами — участницами молодежного чемпионата мира перенос турнира на лето

Международная федерация хоккея (IIHF) проведет сеанс видеосвязи с представителями команд — участниц отмененного молодежного чемпионата для обсуждения возможности переноса турнира на лето. Об этом ТАСС сообщила член совета IIHF Марта Завадская. В среду молодежный чемпионат мира, проходивший в Канаде, был отменен из-за положительных результатов тестов игроков на коронавирус. Глава IIHF Люк Тардиф допустил что турнир может пройти в Канаде летом.
2021-12-30T12:32:55+03:00
2021-12-30T12:33:45+03:00
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12:32, 30 декабря 2021
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