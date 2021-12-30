В правительстве России обещают не допустить банкротства госкорпорации «Роснано»

Государство окажет компании всестороннюю помощь. Как пообещал министр финансов Антон Силуанов, бюджет будет страховать «Роснано». Он не усомнился в достижении соглашений с кредиторами, среди которых крупные банки. Ранее стало известно, что госкорпорация находится на грани дефолта. Её долг составляет примерно 150 миллиардов рублей. Представители «Роснано» заверяли, что поиски решений по реструктуризации задолженности продолжаются. При этом они не исключали вариант с ликвидацией компании.

За корпорацию недавно вступился президент России Владимир Путин. В ходе большой пресс-конференции он сказал, что изначально руководители «Роснано» шли непроторенным путем, и создание компании подразумевало всевозможные риски, связанные, в том числе с финансовой составляющей. Он выразил надежду, что новое руководство разберётся с нынешними проблемами.

С момента основания «Роснано» и до конца прошлого года руководителем госкорпорации был Анатолий Чубайс.