В столице Италии с сегодняшнего дня пункты вакцинации от ковида начали работать круглосуточно

Более 300 тысяч жителей области Лацио, административным центром которой является Рим, до сих пор не получили ни одну дозу вакцины, сообщают местные СМИ со ссылкой на региональных властей. Сложившаяся ситуация может способствовать более быстрому распространению нового штамма коронавируса, который уже попал на территорию Италии. Сделать прививку ночью можно будет в специальных пунктах, расположенных в местах массового скопления людей, в том числе в здании римского аэропорта, местного железнодорожного вокзала, спортивных центрах и других местах. В Италии в последние дни резко возросла заболеваемость ковидом. Во вторник власти сообщили о самом высоком показателе за всю историю пандемии: за сутки заражение подтвердилось более чем у 45 тысяч человек. Продолжает расти и смертность: по данным американской газеты The New York Times, за последние две недели количество летальных случаев увеличилось более чем на 50%.

Рост заболеваемости ковидом на фоне распространения омикрона наблюдается и в других странах Евросоюза. Власти некоторых из них уже ужесточили противоэпидемические ограничения.