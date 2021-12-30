Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что пандемия коронавируса может закончиться в 2022 году, если к середине года будет вакцинировано 70% населения планеты . Гебрейесус также выразил обеспокоенность тем, что из медицины уходит много профессионалов из-за тяжелых условий труда и отсутствия должной поддержки.