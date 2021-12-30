В Канаде отменен молодежный Чемпионат мира по хоккею

Турнир впервые в его истории был остановлен на групповом этапе, когда команды успели сыграть по несколько матчей. Причиной стали случаи заражения коронавирусом, которые зафиксировали у игроков Чехии, США и России. В результате всем трем сборным отменили очередные матчи и засчитали техническое поражение.

Хоккейный обозреватель телеканала МАТЧ ТВ Павел Лысенков удивлен тем, что из-за нескольких случаев заражения Чемпионат решили отменить полностью.

В руководстве Международной федерации хоккея не исключают, что молодежное первенство заново проведут уже летом. В этом случае подготовительные работы начнутся в следующем месяце.