В России выявлено 21 073 случая коронавируса

В России за минувшие сутки было зафиксировано чуть более 21 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 926 человек, – сообщили в оперативном штабе. В Москве за минувшие сутки выявили чуть более 2,5 тысяч новых случаев, в Санкт-Петербурге – около 1,5 тысяч. Всего с начала пандемии в стране, по официальным данным, заболели около 10,5 миллионов человек.