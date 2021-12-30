В России выявлено 21 073 случая коронавируса

В России за минувшие сутки было зафиксировано чуть более 21 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 926 человек, – сообщили в оперативном штабе. В Москве за минувшие сутки выявили чуть более 2,5 тысяч новых случаев, в Санкт-Петербурге – около 1,5 тысяч. Всего с начала пандемии в стране, по официальным данным, заболели около 10,5 миллионов человек.
2021-12-30T12:03:00+03:00
2021-12-30T12:03:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:03, 30 декабря 2021
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