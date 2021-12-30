Мэр Симферополя ушел в отставку спустя 8 месяцев после своего назначения. Валентин Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию, – говорят в администрации Крыма. Там добавили, что чиновник сам признал недостатки в своей работе. Региональное руководство критиковало главу Симферополя за работу общественного транспорта и затянувшееся благоустройство территорий. До работы на посту мэра Демидов занимал посты в правительстве Крыма.
2021-12-30T11:37:20+03:00
2021-12-30T11:37:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:37, 30 декабря 2021
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