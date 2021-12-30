Мэр Симферополя ушел в отставку спустя 8 месяцев после своего назначения. Валентин Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию, – говорят в администрации Крыма. Там добавили, что чиновник сам признал недостатки в своей работе. Региональное руководство критиковало главу Симферополя за работу общественного транспорта и затянувшееся благоустройство территорий. До работы на посту мэра Демидов занимал посты в правительстве Крыма.