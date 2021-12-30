Суд в Кемерове приговорил к 6 и 5,5 годам лишения свободы двух бывших заместителей губернатора. Алексей Иванов и Александр Данильченко работали в администрации прежнего главы региона Амана Тулеева. Их признали виновными в вымогательстве акций у компании «Разрез Инской» на миллиард рублей. Еще один фигурант этого дела, бывший начальник управления Следственного комитета по Кемеровской области Сергей Калинкин, приговорен к 10-ти годам колонии строгого режима. Всего по делу были задержаны 8 человек.