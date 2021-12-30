Переговоры РФ и США пройдут в Женеве 10 января

Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности запланированы на 10 января в Женеве, альтернатив этой дате нет, российскую межведомственную делегацию возглавит замглавы МИД Сергей Рябков, а американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2021-12-30T11:37:04+03:00
2021-12-30T11:39:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:37, 30 декабря 2021
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