Переговоры РФ и США пройдут в Женеве 10 января

Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности запланированы на 10 января в Женеве, альтернатив этой дате нет, российскую межведомственную делегацию возглавит замглавы МИД Сергей Рябков, а американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.