Российские власти не допустят банкротства госкорпорации Роснано, – заверил министр финансов Антон Силуанов. Он выразил уверенность, что соглашение с кредиторами государственной компании будет достигнуто. При этом бюджет намерен подстраховать Роснано. Силуанов не исключил, что договорённости коснутся различных элементов реструктуризации долгов.

Еще в конце ноября в госкомпании сказали, что ведут переговоры с кредиторами по совместной выработке решения. В компании рассчитывали прийти к компромиссу еще до конца этого года. Сообщалось, что, по данным на сентябрь, общая задолженность госкорпорации составила более 16 миллиардов рублей.