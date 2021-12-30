Обыски прошли у директора ГТРК «Курган» Ивана Белых

Правоохранительные органы провели обыски у директора курганского филиала Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ГТРК «Курган») Ивана Белых. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах в четверг. «Обыски прошли у Ивана Белых», — сообщил источник, не уточнив причины обысков. По данным собеседника агентства, у Белых изъяли телефоны.