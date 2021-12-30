Правительство подготовило законопроект об усилении ответственности бизнеса за утилизацию отходов

Он коснется как производителей, так и импортеров товаров. Согласно предложенным поправкам, уже с 2023 года бизнесу будет необходимо постепенно увеличивать норматив утилизации всех видов товаров ежегодно как минимум на 10%. Кроме того, производителей могут обязать отправлять на переработку всю упаковку своей продукции. В случае, если эти требования не выполняются, законопроектом предусмотрен повышенный экологический сбор. Кроме того, этот налог будет увеличен, если товар или упаковку трудно переработать.

Правительство также хочет создать реестр лиц, осуществляющих утилизацию – их обяжут предоставлять сведения о заключенных соглашениях, а также о том, есть ли у них мощности для переработки. Тем самым власти хотят бороться с практикой заключения фальшивых договоров. В правительстве эту инициативу объясняют большим количеством появляющегося мусора: как отмечается, ежегодно в России образуется более 60 млн тонн твердых коммунальных отходов. Большая часть, как утверждается, отправляется на свалки. По данным экологической организации «Гринпис», в 2019 году переработке в стране подверглось лишь около 4,5 млн тонн отходов – это примерно 7% от общего объема.

Установить расширенную ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки власти хотели еще в следующем году, но реформа была отложена.