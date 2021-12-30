Суд отказал компании Google в требовании приостановить начисление неустойки по иску интернет-издания «Царьград»

Представители IT-гиганта подсчитали, что за полтора года размер неустойки превысит объем всего мирового богатства – 500 триллионов долларов. В карточке дела на сайте московского арбитражного суда детали решения не приводятся. Отмечен только вердикт по требованию корпорации Google. Она ранее называла неустойку беспрецедентной для судебной практики. Ее начислили в рамках иска российского «Царьграда» к американской компании. Она еще летом прошлого года заблокировала аккаунт интернет-издания на видеосервисе YouTube. Причиной стали санкции США против основателя «Царьграда», бизнесмена Константина Малофеева. Действия компании Google российский суд признал незаконными и назначил неустойку в 100 тысяч рублей за просрочку исполнения решение. При этом сумма удваивается ежедневно. Представители американской корпорации направили встречный иск, требуя на время его рассмотрения приостановить начисление неустойки.

В декабре суд ограничил ее 1 миллиардом рублей на первые несколько месяцев, однако после этого сумма может снова начать расти.