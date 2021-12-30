Молодежный чемпионат мира по хоккею был отменен из-за коронавируса

Организаторы приняли такое решение после того, как в нескольких командах, в том числе в российской, были выявлены случаи заражения. Глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф признал, что они не смогли предотвратить вспышку заболеваемости на первенстве.

Чемпионат мира стартовал несколько дней назад и должен был завершиться на следующей неделе. Участники, в том числе сборная России, успели сыграть несколько матчей.