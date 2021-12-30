Территория Саратова уже в эту субботу увеличится в пять раз. В его состав войдет пригородный саратовский муниципальный район, и таким образом общая площадь населенного пункта составит более 2 тысяч квадратных километров, – пишет «Российская газета». В результате город, где проживает чуть менее миллиона жителей, по своим размерам обойдет Санкт-Петербург и станет вторым по площади в стране после Москвы. При этом, как добавляет газета, в регионе рассматривают вопрос об объединении Саратова с городом Энгельс на противоположном берегу Волги.
2021-12-30T10:35:42+03:00
2021-12-30T10:35:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:35, 30 декабря 2021
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