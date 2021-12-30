ВОЗ предупреждает о новой волне заболеваемости коронавирусной инфекцией

Двойную угрозу представляют варианты дельта и омикрон, – сказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Они представляют серьёзную опасность для стран с низкими темпами вакцинации. Также глава ВОЗ назвал распространение дезинформации о вакцинах одной из причин высокой смертности от коронавируса. В то же время Гебрейесус рассчитывает, что в наступающем году острая фаза пандемии завершится.

В мире, по предварительным оценкам, насчитывается почти 300 миллионов заражения коронавирусом. Более 5 миллионов человек, по подсчетам американского Университета имени Джонса Хопкинса, скончались.