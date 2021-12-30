Жителям Парижа придется с завтрашнего дня носить защитные маски на улице. Это связано со вспышкой коронавируса, которая вызвана новой мутацией под названием омикрон, – пояснили в полиции французской столицы. Власти республики уже сравнивают происходящее с цунами. Число заражений в сутки превысило отметку в 200 тысяч. За нарушение новых правил грозит штраф в 135 евро.
2021-12-30T10:33:15+03:00
2021-12-30T10:43:59+03:00
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10:33, 30 декабря 2021
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