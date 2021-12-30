Z Архив новостей новости
5 2 6 409
10:33, 30 декабря 2021

Жителям Парижа придется с завтрашнего дня носить защитные маски на улице

Жителям Парижа придется с завтрашнего дня носить защитные маски на улице. Это связано со вспышкой коронавируса, которая вызвана новой мутацией под названием омикрон, – пояснили в полиции французской столицы. Власти республики уже сравнивают происходящее с цунами. Число заражений в сутки превысило отметку в 200 тысяч. За нарушение новых правил грозит штраф в 135 евро.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, – что благополучно было сделано в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи…

5 305 6 40671 23.12
8читать ;смотреть
Блоги

Наталья Поклонская чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кабо-Верде

+ Незваный «гость» из Украины 00:59 Незваный «гость» из Украины Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребёнком в доме…

5 105 6 31850 23.12
8читать ;смотреть
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Путин создаёт повестку, которая питает украинских националистов Как нация украинцы моложе многих. Именно это и обусловливает их более внимательное и настороженное отношение к вопросу о том, как к ним относятся соседи. Именно поэтому не надо им тыкать в лицо этой самой их молодостью…

5 271 6 24262 24.12
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Военная активность России Военная активность России в пределах собственных границ столь же естественна, как и водоворот воды в природе. Она является ответной и последовательной реакцией на НАТО, а не на Украину…

5 151 6 14488 24.12
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британская Фемида испытывает явный постковидный синдром В прошлом в Британии функционировала Звездная палата — особый судебный апелляционный орган для решения чрезвычайных вопросов. Сейчас все выглядит так, как будто все палаты в Британии стали Звёздно-полосатыми…

5 105 6 10264 27.12
Блоги

Митя Алешковский Основатель благотворительного фонда «Нужна помощь», фотограф, общественный деятель

Вы не сможете нам доказать, что СССР был империей добра Невозможно строить никакого будущего на костях. Никакой экономики. Никакой культуры. Никакой науки. Никакой жизни. Потому что отовсюду эти кости будут торчать. И в какой-то момент все рухнет…

5 229 6 23691 29.12
Голосование
Советский Союз — террористическое государство? (программа «Рикошет»)
5 54 6 6160 28.12
Новости

Депутат Александр Хинштейн предложил распространить лишение гражданства и на тех, кто имеет его с рождения С этой инициативой он выступил, комментируя законопроект «О гражданстве», внесенный вчера в Госдуму президентом Владимиром Путиным…

5 55 6 11917
Блоги

Екатерина Котрикадзе ведущая телеканала «Дождь», который российские власти считают иноагентом

+ Россия и Запад. Как за 2021 год мы почти дошли до войны Россия и Запад. Как за 2021 год мы почти дошли до войны Весь этот год российские власти убеждали весь мир, что у нас особый путь и особая демократия. А также, что кругом враги, времени на раскачку нет, и нужно срочно спасать Россию…

5 28 6 5026 29.12
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Цыпкин публицист

Когда наказание само по себе угроза национальной безопасности Посидел бы он полгода — вышел раскаявшимся и одумавшимся. Через четыре года выйдет уголовником, подготовленным и натренированным. Обозлённым на власть и просто людей…

5 170 6 33052 25.12
Блоги

«Мемориал»: Базы данных жертв политического террора Список жертв политических репрессий, сталинские расстрельные списки, указатель биографий репрессированных…

5 240 6 53142 29.12
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

«Последний адрес»: стальные листы из архива на стенах наших домов Все эти годы «Последний адрес» работает рука об руку с «Мемориалом». «Мемориал» присутствует в работе «Последнего адреса» каждый день, на каждом этапе работы с каждой заявкой…

5 23 6 5386 29.12
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Скрепы — это способ управления нами. Вот эта ботва вся в сочетании с террором по отношению к тем, кто поднял голову, она окончательно превращает нацию в население, которое живет на этой территории…

5 165 6 55719 23.12
#слушать 34:13 8читать $скачать HD / SD
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель

Освоение виртуальной реальности оказалось утопией, и никто ни в какую виртуальную реальность так и не заселился. Простейшие базовые вещи – еду и секс— оказалось невозможно заменить никаким виртуальным потреблением…

5 53 6 13857 24.12
#слушать 01:48:59 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Ксения Ларина журналист «Эхо Москвы»

Никто не верил, но все ждали Позорный процесс должен был завершиться позорным решением. Кругом руины. Не осталось ни-че-го…

5 96 6 23798 28.12
Блоги

Алексей Навальный политик

Идеальный круговорот лицемерия и коррупции И только грустный гражданин России, заплативший за все это, стоит в магазине и прикидывает: хватит ли ему денег, чтобы купить к новому году бутылку водки и три мандаринки…

5 187 6 98765 23.12

Популярное за неделю

Новости

Депутат Александр Хинштейн предложил распространить лишение гражданства и на тех, кто имеет его с рождения С этой инициативой он выступил, комментируя законопроект «О гражданстве», внесенный вчера в Госдуму президентом Владимиром Путиным…

5 60 6 12913
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Глядя на эту конференцию, точно можно сказать, что войны не будет с Украиной, не говоря уже о какой-нибудь войне с НАТО…

5 48 6 84198 25.12
#слушать 49:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Советский Союз — террористическое государство? (программа «Рикошет»)
5 56 6 6249 28.12
Блоги

Константин Ремчуков главный редактор и гендиректор «Независимой газеты»

К вопросу о пребывании Путина у власти. Без иллюзий Очевидно, что Путин чувствует свой народ на каком-то особом, иррациональном, бытовом, неполитическом, дворовом, невербальном уровне. Пока такое чувство живо, он – непобедим…

5 335 6 303377 24.12
Блоги

+ Вопрос журналиста «Эха Москвы» Владимиру Путину Вопрос журналиста «Эха Москвы» Владимиру Путину Максим Курников задает вопрос президенту России о войне на Донбассе и вопрос от Дмитрия Муратова об именах заказчиков убийц Бориса Немцова и Анны Политковской…

5 294 6 183953 23.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9370550
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5122950

Сегодня в эфире