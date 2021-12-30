Российское правительство намерено ужесточить ответственность бизнеса за утилизацию отходов. Соответствующий проект поправок планируется уже в следующем году внести в Госдуму. Документ предполагает, что уже через год производители будут обязаны полностью утилизировать всю упаковку от своих товаров. Продукты должны будут подлежать утилизации не менее чем на 10% ежегодно, – добавили в документе. При этом в правительстве настаивают, что ответственность за утилизацию отходов не следует перекладывать на покупателей за счет повышения цен.

Проект поправок впервые согласовали еще в прошлом году и хотели ввести в действие уже в 2022-м. однако против выступило Министерство экономического развития, которое считает, что такое срок нереализуем.