Российский суд отказался приостанавливать начисление неустойки корпорации Google по иску интернет-издания «Царьград». Американская компания просила отложить эту процедуру на время рассмотрения жалобы, – пишет журнал Forbes со ссылкой на материалы дела. Как подсчитали эксперты Google, сумма неустойки почти за полтора года, что идет разбирательство, может превысить объем всего мирового богатства.

«Царьград» подал иск к компании после того, как на сервисе YouTube, принадлежащем Google, заблокировали его канал. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск интернет-издания, признал блокировку незаконной, потребовал от Google восстановить учетную запись и назначил неустойку в 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения. Недавно апелляционная инстанция ограничила сумму неустойки в миллиард рублей на первые 9 месяц после вступления решения в силу, дальше ограничения на сумму штрафа должны быть сняты.