«Мемориал» ждет реакции российских властей на предписание ЕСПЧ приостановить ликвидацию организации

Общество «Мемориал*» ждет реакции российских властей на предписание Европейского суда по правам человека приостановить ликвидацию организации. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель совета правозащитного центра «Мемориал*», член правления международного «Мемориала*» Александр Черкасов. По его мнению, эта история может иметь эффект, потому что «Россия должна как-то реагировать». «У нас ведь большая часть решений Страсбурга исполняется хотя бы формально. Например, по жалобам Северного Кавказа она платит заявителям, не расследуя преступлений и не меняя практики. Но полного неисполнения решений Страсбурга нет. Потому что все-таки одной пяточкой хочется стоять в Европе», — сказал Черкасов. Он обратил внимание, что требование ЕСПЧ направлено в порядке правила номер 39 – его задействуют для срочных мер в особых случаях. В начале года по этому же правилу в Страсбурге безрезультатно потребовали освободить политика Алексея Навального.

Черкасов также напомнил, что коллективная жалоба на закон об иностранных агентах была подана «Мемориалом*» и рядом других организаций в ЕСПЧ еще в 2013 году. «Мы подали ее в статусе потенциальных жертв этого закона. Прошло почти 9 лет, и из потенциальных мы стали вполне кинетическими жертвами. Кого-то уже позакрывали, штрафов наложили. Страсбург, набрав досье, коммуницировал ее. То есть сообщил руководству России: «А что это у вас за ерунда творится»? Вступил в переписку. Переписка закончилась в 17-ом году. Дело лежало там, как спящая красавица. Думали, уже все. И вдруг, под Новый год, как бывает в сказках, Страсбург проснулся и сказал: «Обеспечительные меры! У нас тут дело еще про эти организации не рассмотрено. Если вы их съедите до того, как мы его рассмотрим, будет непорядок», — рассказал он. Как добавил Черкасов, пока непонятно, что российские власти будут делать «с этим уникальным решением Страсбурга».

Одноименные историко-просветительское общество и правозащитный центр вчера и позавчера постановили ликвидировать в Верховном и Мосгорсуде по иску прокуратуры — в том числе из-за отсутствия маркировке о статусе иноагента. При этом на суде 28 декабря представитель прокуратуры открыто заявил, что претензии к обществу связаны с тем, что оно «спекулирует на теме политических репрессий» и «создает лживый образ СССР».

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.