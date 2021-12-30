Власти Китая запретили членам футбольной сборной страны делать татуировки. Кроме того, игроки национальной команды должны будут удалить уже существующие. В особых случаях их придется закрывать. Нанимать игроков с татуировками молодежным командам Китая запрещается.

Как отмечает агентство Франс Пресс, в последние годы правящая в Китае Коммунистическая партия оказывает пристальное внимание внешнему облику своих спортсменов. Так, в прошлом году футбольный матч одной из женских команд был отменен только потому, что игрокам не разрешили покрасить волосы.