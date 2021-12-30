Власти Китая запретили членам футбольной сборной страны делать татуировки. Кроме того, игроки национальной команды должны будут удалить уже существующие. В особых случаях их придется закрывать. Нанимать игроков с татуировками молодежным командам Китая запрещается.
Как отмечает агентство Франс Пресс, в последние годы правящая в Китае Коммунистическая партия оказывает пристальное внимание внешнему облику своих спортсменов. Так, в прошлом году футбольный матч одной из женских команд был отменен только потому, что игрокам не разрешили покрасить волосы.
Власти Китая запретили членам футбольной сборной страны делать татуировки
Власти Китая запретили членам футбольной сборной страны делать татуировки. Кроме того, игроки национальной команды должны будут удалить уже существующие. В особых случаях их придется закрывать. Нанимать игроков с татуировками молодежным командам Китая запрещается.