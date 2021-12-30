ВОЗ сообщила о росте числа новых случаев заражения коронавирусом в мире

Заболеваемость в США за неделю выросла почти на 40%. Ежедневный прирост стал максимальным с начала пандемии. Каждые сутки выявляется более полумиллиона новых случаев. Рост зафиксирован и в Европе. Он составляет 3%. Во Франции за и Англии последние семь дней количество инфицированных выросло до почти нескольких сотен тысяч заболевших. Всемирная организация здравоохранения сообщала, что при увеличении числа заражений в целом снижается количество летальных случаев, однако не во всех странах. Так, в Африке при росте заболеваемости на 7% смертность увеличилась на 70%. Специалисты ВОЗ подчеркивают, что такая динамика связана с новым штаммом коронавируса, которые ранее назвали омикрон. В организации считают, что быстрое распространение этого варианта инфекции, скорее всего, является следствием его повышенной заразности и способности преодолевать иммунитет.

В то же время в России зафиксировано снижение ежесуточного прироста заболевших COVID-19, около 21 тысячи, по последнем данным. В Роспотребнадзоре сообщали, что новый штамм пока не распространяется внутри страны и все выявленные случаи являются завозными.