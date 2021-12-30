В Томске суд огласит приговор бывшему мэру Ивану Кляйну

В своем последнем слове экс-чиновник попросил суд оправдать его. В частности, он высказал уверенность, что дело против него сфабриковано, а невиновность доказывают многочисленные показания свидетелей. В то время как сторону обвинения поддерживает только уже осужденный за коррупционное преступление бывший заммэра и непосредственно истец. Следователь во время допроса, по словам Ивана Кляйна требовал признать вину, иначе ему угрожали возбуждением новых уголовных дел.

Мэр Томска Иван Кляйн был арестован в ноябре прошлого года по обвинению в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. Следствие уверено, что он в 2016 и 2017 годах в интересах организации «Томское пиво» подписал постановление об отклонении заявления собственника об изменении территориальной зоны земельного участка. Кроме того, он распорядился внести в геоинформационную систему ложные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны на «Томском пиве». Сумму ущерба оценили в 11 миллионов рублей.

Прокуратура запросила ля Ивана Кляйна 5 лет лишения свободы, оглашение приговора начнется в 14 часов по местному времени.