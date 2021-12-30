В российском МИДе назвали неуважением к суду критику западных стран на решение о ликвидации «Мемориала»

Соответствующие постановления суды вынесли на этой неделе. Представители МИДа, как передает агентство РИА «Новости», настаивают, что российская судебная система является независимой, а власти не оказывают на нее давления. По мнению уполномоченного ведомства по вопросам прав человека Григория Лукьянцева, решение о ликвидации «Мемориала*» является законным. Он также сказал, что, несмотря на негативную реакцию западных стран и организаций, Россия исходит из собственного принципа разделения властей и верховенства права.

Между тем с критикой решения суда уже выступили ООН, США и некоторые страны Евросоюза, а также ряд других организаций. К примеру, профильный комиссар Совета Европы Дунья Миятович убеждена, что ликвидация центра «Мемориал*» является ударом по защите прав человека. А в Великобритании считают эти действия ударом по свободе слова. Схожая реакция была и на решение о ликвидации историко-просветительского общества «Мемориал*». В Брюсселе, к примеру, выразили сожаление, поскольку считают организацию «играющей важную роль в сохранении памяти о репрессиях». А в Германии на этом фоне выразили мнение, что действия суда противоречат обязательствам Москвы в области гражданских прав.

Общество «Мемориал*» и одноименный правозащитный центр российские власти считают иностранными агентами.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.