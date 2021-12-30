На заседании СНБО одной из тем станет подготовка Украины к «возможной агрессии» со стороны России

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится сегодня. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» украинский политолог Тарас Березовец, одной из тем для обсуждения станет возможный конфликт с Россией. «Очевидно, что будет обсуждаться вопрос подготовки Украины и украинских вооруженных сил к возможной агрессии со стороны Российской Федерации, о которой сейчас говорят представители западного сообщества, а также спецслужб Украины», — сказал он.

По словам Березовца, многие эксперты допускают, что на заседании также будут обсуждаться вопросы, связанные с судьбой экс-президента Петра Порошенко, который в данный момент находится за пределами Украины, и в отношении которого прокуратура выдвинула подозрение в государственной измене. Березовец добавил, что несмотря на то, что заседание только состоится, на сайте президента Украины уже появился указ о введении санкций против медиахолдинга «Новости» депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. «Очевидно, что на заседании будут точно обсуждаться, так или иначе, вопросы, связанные с медиасферой. Известно, что офис президента уделяет крайне пристальное внимание сегодня тому, как позицию власти обсуждают в СМИ. В частности, накануне Нового года в госбюджет были внесены дополнительные поправки, увеличивающие значительно в несколько раз бюджет двух государственных телекомпаний — ТК «Рада», ТК «Дом», — отметил он.