МВД России предлагает изменить требования к оружию самообороны. В проекте приказа ведомства говорится, что травматические и газовые пистолеты не должны изготавливаться из огнестрельного оружия, а механические распылители, электрошокеры или аэрозольные устройства не должны иметь форму огнестрельного оружия. Кроме того, у них должна быть яркая цветная окраска отдельных деталей, – передает агентство ТАСС. Также на электрошокеры необходимо наносить индивидуальные номера.