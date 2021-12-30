МВД России предлагает изменить требования к оружию самообороны. В проекте приказа ведомства говорится, что травматические и газовые пистолеты не должны изготавливаться из огнестрельного оружия, а механические распылители, электрошокеры или аэрозольные устройства не должны иметь форму огнестрельного оружия. Кроме того, у них должна быть яркая цветная окраска отдельных деталей, – передает агентство ТАСС. Также на электрошокеры необходимо наносить индивидуальные номера.
2021-12-30T09:34:45+03:00
2021-12-30T09:34:45+03:00
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09:34, 30 декабря 2021
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