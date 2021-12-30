Резкий рост заболеваемости коронавирусом отмечается в последние сутки сразу в нескольких странах. Так, в Италии за предыдущий день было зарегистрировано почти 100 тысяч случаев. В то же время там было зафиксировано лишь 136 смертей.

Суточный рост заболеваемости в Великобритании приблизился у 200 тысячам случаев. Также ранее отмечалось резкое увеличение в Испании, Франции и США. Только в одном штате Нью-Йорк за минувшие сутки заразилось в полтора раза больше человек, чем ранее. Это около 70-ти тысяч случаев. Специалисты связывают это с быстрым распространением штамма, получившего название омикрон.