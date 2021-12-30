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09:32, 30 декабря 2021

Адвоката журналиста Ивана Сафронова Ивана Павлова в пятый раз хотят привлечь к дисциплинарной ответственности

Жалобу на него написал коллега по Адвокатской палате Санкт-Петербурга. Как следует из документа, который опубликовал в социальных сетях сам Павлов, автор обращения считает, что защитник нарушил кодекс профессиональной этики, когда разместил текст представления Министерства юстиции о возбуждении в отношении Павлова дисциплинарного производства. До этого к дисциплинарной ответственности адвоката журналиста Ивана Сафронова министерство пыталось привлечь четыре раза, – напоминает агентство «Интерфакс». Дважды адвокатская палата отказывала. Один раз лишь частично признала в деятельности Павлова нарушения, еще одно представление пока в Адвокатской палате не разбирали.

Российские власти считают адвоката Ивана Павлова* иностранным агентом.  

* Иван Павлов - физлицо, признанное иностранным агентом.


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