МИД РФ считает проявлением неуважения к суду критику со стороны западных политиков решение о ликвидации «Мемориала»

Российский МИД считает проявлением неуважения к суду критику со стороны западных политиков решение о ликвидации общества «Мемориал*». Во внешнеполитическом ведомстве настаивают, что суд действовал в соответствии с российскими законами без какого-либо давления, – передает агентство РИА «Новости».

Две структуры «Мемориала*», международное историко-просветительское общество и правозащитный центр, были ликвидированы на этой неделе по решениям Верховного и Московского городского судов. Обе эти организации российские власти считают иностранными агентами. С критикой подобных действий уже выступили в Европейском союзе, Великобритании и США. Вашингтон, в частности, призвал Кремль прекратить преследование правозащитников.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.