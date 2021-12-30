Глава Гонконга Кэрри Лам отвергает обвинения в давлении на журналистов в связи с делом независимого издания Stand News. Она настаивает, что работники СМИ должны нести ответственность за те призывы, которые звучат в их публикациях.

Более 100 китайских полицейских накануне провели обыски в редакции Stand News. Они изъяли документацию и журналистские материалы. Были задержаны семь человек, которых обвиняют в разжигании розни.

Госдепартамент США уже выступил с призывом к администрации Гонконга и правительству КНР освободить задержанных и прекратить давление на независимые СМИ.